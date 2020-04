Ihre Videos Wir zeigen Ihre Ostergrüße in der BRISANT-Sendung

Wie schön wäre es, das Osterfest im Kreise von Familie und Freunden zu feiern. Doch in Zeiten von Corona ist das Reisen kaum möglich. Besuche - vor allem bei älteren Verwandten - sollten unbedingt vermieden werden. Bleiben Sie zu Hause und grüßen Sie Ihre Lieben per Videobotschaft, die wir für Sie in der BRISANT-Sendung ausstrahlen!