Drei Jugendliche, die in Hamburg von Passantan in einem nicht ansprechbaren Zustand in einem Park entdeckt worden waren, mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei einem der drei war nach nach Polizeiangaben eine Reanimation nötig. Jetzt werde der 17-Jährige auf der Intensivstation behandelt. Der zweite 17 Jahre alte Junge habe das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die dritte Jugendliche, ein 14 Jahre altes Mädchen, solle in Kürze entlassen werden.