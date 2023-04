Was Oxycodon besonders gefährlich macht, schildert Prof. Dr. Rainer Thomasius, Ärztlicher Leiter des Suchtbereichs am Hamburger UKE, in der "Bild"-Zeitung so: "Oxycodon wirkt direkt aufs Atemzentrum und die Sauerstoffsättigung im Blut kann extrem schnell abfallen. Gerade unter Alkoholeinfluss können Jugendliche dieses Risiko überhaupt nicht einschätzen. Dabei kann schon eine Tablette tödliche Folgen haben."