Neue Prognosen Wann ist die Corona-Pandemie endlich vorbei?

Virologe Klaus Stöhr, der 15 Jahre für die WHO tätig war, sieht das Ende der Corona-Pandemie in gar nicht so weiter Ferne. Die Pandemie-Situation ist aus seiner Sicht beendet, wenn die Auswirkungen einer Corona-Infektion mit zum Beispiel denen einer Grippe vergleichbar seien.



Und genau das ist - zumindest bei geimpften Menschen - in den meisten Fällen einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus bereits der Fall. Vor allem wer geimpft sei und sich danach infiziere, habe einen lang anhaltenden Immunschutz, meint Stöhr.