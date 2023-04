Wenn etwas gut riecht, ist das gerade bei Kosmetika ein ganz wichtiger Grund für oder gegen einen Kauf. Hersteller können aus mehr als 2.500 verschiedenen Duftstoffen für ihre Produkte auswählen. Sie zu umgehen, ist selbst im eigenen Haushalt schwierig. Duftstoffe müssen auf Produkten nicht vollständig deklariert werden und können selbst in Pflegemittel, das als "parfümfrei" vertrieben wird, enthalten sein. Vor allem außerhalb der eigenen vier Wände können Duftstoffe für Menschen aus Risikogruppen einen Spießrutenlauf bedeuten: Im Treppenhaus hängen Parfüm und Reinigungsmittelreste in der Luft. Aus dem Wäschekeller strömt Weichspüler-Geruch. Unterwegs verbreiten Menschen Duft aus Haarspray, Cremes und Waschmittel. In Arztpraxen, öffentlichen Toiletten oder Kitas gibt es Raumerfrischer sowie Duftstäbchen und -kerzen, die für angenehme Luft sorgen sollen.

Duftstoffe Als Duftstoffe bezeichnet man die einzelnen Bestandteile chemischer Gemische, die zum Beispiel in Parfüm Verwendung finden. Sie können natürlich oder synthetisch hergestellt werden und erfüllen keinen gesundheitlichen Zweck. Vielmehr sollen sie den Menschen emotional ansprechen. Umwelt-Bundesamt

Welche Symptome können Duftstoffe auslösen?

Vor allem für Asthmatiker, die stark auf Duftstoffe reagieren, kann der Kontakt unangenehme Folgen haben. Sie können Atembeschwerden, Hautausschlag, Stimmungstiefs und sogenannten Brain Fog (Gehirn-Nebel) entwickeln. Ob Asthma durch Duftstoffe entstehen kann, ist wissenschaftlich nicht belegt. Hustenreiz und Asthma-Anfälle kann es nach Angaben des Deutschen Asthma- und Allergikerbunds (DAAB) aber geben.

"Bei uns melden sich jeden Tag ein bis drei Betroffene", sagt Silvia Pleschka, Duftstoffexpertin beim DAAB, im Vorfeld des Welt-Asthma-Tags am 2. Mai. Etliche seien verzweifelt, zumal sie oft auf Unverständnis stießen. "Viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass so etwas Schönes wie Duftstoffe gesundheitliche Risiken hat", so Pleschka. Zudem habe sich der Geruchssinn oft so daran gewöhnt, dass sie selbst nicht mehr merkten, wie stark alles rieche. Doch Duftstoffe seien Chemikalien, die die Luft belasteten, sagt Pleschka. Manche könnten sogar endokrin wirken, also den Hormonhaushalt beeinflussen. Duftstoffe begegnen uns überall - nicht nur in Parfüms. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Welche Duftstoffe sind problematisch?

Nicht von allen Duftstoffen gehen automatisch Risiken aus, aber 26 von ihnen müssen auf Verpackungen deklariert werden, wenn sie eine bestimmte Konzentration überschreiten. Vor allem Allergiker sollten darauf achten. Das Verbraucher-Magazin Öko-Test hat die 26 Duftstoffe grob in vier Gruppen eingeteilt: 1.: Sehr starke Allergene wie u.a. Isoeugenol und Methylheptincarbonat. 2.: Weniger potente, aber immer noch problematische Stoffe, wie z.B. Cinnamylalkohol und Lyral. 3.: Duftstoffe, die selten als Allergene auftreten, beispielsweise Farnesol und Cumarin. 4.: Für die restlichen zehn Stoffe gilt auch eine Deklarationspflicht, als Allergene spielen sie jedoch nur eine geringe Rolle.

Allergien durch Duftstoffe ausgelöst

Warum man auf die Deklaration von Duftstoffen achten sollte, haben Studien ergeben. Demnach sind Duftstoffe nach Nickel die zweithäufigsten Auslöser von Kontaktallergien. Das heißt, es gibt bei Hautkontakt eine allergische Reaktion, wie Rötungen oder Bläschenbildung. Auch das bloße Einatmen kann Beschwerden verursachen. Hier ist oft von einer Duftstoff-Sensibilität oder -unverträglichkeit die Rede.

Duftstoffe sind der zweithäufigste Auslöser für Kontakt-Allergien. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Entwickeln sich Duftstoffallergien erst im Alter?

Die Wahrscheinlichkeit für eine Duftstoffallergie steigt Studien zufolge mit dem Alter. Grund ist laut DAAB unter anderem, dass sich die Duftstoffe im Körper anreichern können, vor allem synthetische. Auch wer noch keine Symptome hat, kann schon belastet sein. Bei Kindern und Jugendlichen fand das Umweltbundesamt den Duftstoff Lysmeral im Urin aller untersuchten Kinder und Jugendlichen. Genauere Studien zu Wirkung und Gefahrenpotenzial stehen bei vielen Duftstoffen aber noch aus.

Für Duftstoffallergie und -unverträglichkeit gibt es bisher weder einheitliche Diagnostik noch Behandlung. Die meisten Betroffenen versuchen, so gut wie möglich Duftstoffe zu meiden, vor allem zu Hause. Doch alles außer Haus wird schwierig. Viele Orte werden laut DAAB bewusst beduftet, etwa Geschäfte, Busse und Kinos, Pflegeeinrichtungen und Kliniken.

Hier finden Betroffene Hilfe

Unterstützung finden Betroffene vor allem in sozialen Medien. Sogar ein Portal für duftstofffreie Gegenstände wurde gegründet. Auch Selbsthilfegruppen für Menschen mit Multipler Chemikaliensensibilität (MCS) beschäftigen sich mit Duftstoffallergien. Gehör finden Duftstoffallergiker auch bei Umweltmedizinern, etwa bei der umweltmedizinischen Ambulanz der Uniklinik Augsburg. "Die meisten Betroffenen suchen lange nach Informationen und Austausch", so Pleschka vom DAAB.

In einigen anderen Ländern scheint die Gefahr bereits stärker ins öffentliche Bewusstsein vorgedrungen zu sein. Eine australische Wissenschaftlerin fand vor allem in Kanada und den USA mehrere Einrichtungen wie Rathäuser, Büchereien, Kirchen, Restaurants und Krankenhäuser, die Besucher anweisen, auf Duftstoffe zu verzichten. In Deutschland gab es bislang vereinzelte Bestrebungen, die Beduftung von öffentlichen Räumen und Verkehrsmitteln, Kindergärten, Krankenhäusern und ähnlichem zu verbieten. "Doch es passiert einfach nichts", so Pleschka vom DAAB. Einheitliche Diagnostik und Behandlung sucht man in Deutschland bislang vergebens. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Was können Betroffene selbst tun?

Um Duftstoffen selbst den Kampf anzusagen, gibt es einige Tipps vom Umwelt-Bundesamt:

Ein gesundes Raumklima lässt sich in der Regel durch ausreichendes Lüften und durch eine schadstoffarme und emissionsarme Innenausstattung erreichen: vorwiegend Produkte kaufen, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnet sind

Die Wohnung regelmäßig reinigen: Unhygienische Zustände, die häufig die Ursache für unangenehme Gerüche sind, sollten gezielt beseitigt und nicht mit Duftstoffen überdeckt werden

Zurückhaltend mit Duftlampen, Räucherstäbchen und Ähnlichem umgehen; Gleiches gilt für "Wellness"-Produkte oder "Aromatherapie"-Produkte, die eingeatmet werden

Bei Waschmitteln und Reinigungsmitteln nicht parfümierte Alternativen kaufen: Trocknet die Wäsche an der frischen Luft, hat sie einen angenehmen unverwechselbaren Geruch – auch ohne Zusatz von Duftstoffen