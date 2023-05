Ende des 19. Jahrhunderts kam der Paternoster in Mode, Anfang der 2000er-Jahre wurde der Aufzug vielerorts aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Verboten sind sie nicht, aber viele sind seitdem für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich.

Aber keine Sorge, falls Sie vergessen auszusteigen, fahren Sie nicht kopfüber wieder nach unten. Die ARD-Unterhaltungssendung "Verstehen Sie Spaß" spielte mit dieser Angst in einem legendären Clip, der hier verlinkt ist.

Wie es wirklich funktioniert: Eine Hebevorrichtung mit Zahnrädern am oberen Ende des Paternoster schiebt die Kabine zur Seite, in den anderen Schacht. Dort fährt die Kabine wieder abwärts, um am unteren Ende wieder umgeleitet zu werden.