Knapp 21 Jahre nach ihrem Verschwinden sind die sterblichen Überreste der getöteten Peggy aus Lichtenberg in Oberfranken beigesetzt worden. Die Bestattung fand bereits am 6. April im engsten Familienkreis an einem geheimen Ort statt. Das teilte die Anwältin Ramona Hoyer im Auftrag der Familie am Montag mit. Am 6. April wäre Peggy 30 Jahre alt geworden.

Mutter kann Abschied nehmen

Die Mutter kann nun endlich Abschied nehmen. "Wir wünschen uns, dass Ruhe einkehrt und uns der Raum zum Trauern gegeben wird" heißt es in der Erklärung von Peggys Mutter und der Familie.

Die Familie sprach den Mitarbeitern der SOKO III für die vertrauensvolle Zusammenarbeit ihren Dank aus. Und "dass sie ihr Versprechen eingelöst und Peggy nach Hause gebracht haben".

Auf dem Heimweg von der Schule spurlos verschwunden

Der Fall Peggy zählt zu den spektakulärsten Kriminalfällen Deutschlands. Das neun Jahre alte Mädchen war im Mai 2001 im oberfränkischen Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule spurlos verschwunden. Gut 15 Jahre später - Anfang Juli 2016 - fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Wald bei Rodacherbrunn in Thüringen - knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken entfernt.

Täter bis heute nicht ermittelt

Ein Täter ist bis heute nicht überführt. 2004 wurde ein geistig behinderter Mann aus Lichtenberg wegen Mordes verurteilt, in einem Wiederaufnahmeverfahren kam er aber zehn Jahre später wieder frei. Ein Bekannter des Mannes gestand 2018, die Leiche des Kindes in das Waldstück in Thüringen gebracht zu haben - auch ihm konnte kein Tötungsdelikt nachgewiesen werden.