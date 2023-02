Das sind doch mal gute Nachrichten für Männer: Die durchschnittliche Länge des Penis im erigierten Zustand soll in den vergangenen 30 Jahren um sage und schreibe 24 Prozent zugenommen haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie.



"Die erigierte Länge nahm im Laufe der Zeit in mehreren Regionen der Welt und in allen Altersgruppen signifikant zu", schreibt das Forscher-Team um den Urologen Michael Eisenberg von der Stanford University in Kalifornien. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "World Journal of Men’s Health" veröffentlicht.