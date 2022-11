Nicht zu verwechseln ist der neue Kosmetik-Trend mit der PRP-Behandlung, auch Vampir-Lifting genannt, die nicht zuletzt durch Kim Kardashian bekannt geworden ist. Hier wird durch Injektionen körpereigenes Blutplasma unter die Haut gespritzt. Vorab wird dem Patienten oder der Patientin also Blut entnommen. Das soll das Zellwachstum in den unteren Hautschichten aktivieren. Dadurch soll die Haut an Volumen gewinnen, der natürliche Alterungsprozess wird verlangsamt.



Bei der Periodenblut-Maske ist die Anwendung hingegen nur oberflächlich. Das Blut gelangt gar nicht bis in die tieferen Hautschichten. Wenn man sich also Menstruationsblut auf die Haut aufträgt, erzielt man keine vergleichbaren Ergebnisse wie mit einer PRP-Behandlung.