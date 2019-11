Frauchen Nicole hält die Schüssel mit der Werbebotschaft in die Kamera und strahlt ihre mehr als 55.000 Instagram-Follower an. Milo, ihr pelziger Wolfshund, kuschelt brav an ihrer Schulter. Mit Hilfe ihres treuen Vierbeiners, mit täglichen Fotos, Filmchen und natürlich mit Werbepartnern ist die 27-jährige Stuttgarterin über Internet-Plattformen so erfolgreich geworden, dass sie vor kurzem ihren Job aufgegeben und sich selbstständig gemacht hat.