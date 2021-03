Mittlerweile ist die neue Herpes-Variante EHV-1 auch in Deutschland angekommen und die Aufregung im deutschen Reitlager ist dementsprehend groß. Schon zwei Pferde starben hierzulande an der gefährlichen Erkrankung, insgesamt gibt es sogar schon fünf tote Pferde deutscher Reiter zu beklagen. Weltweit liegt die Zahl der Todesfälle bei sieben. "Jedes Pferd, das daran verstirbt, ist eines zu viel", sagte Soenke Lauterbach, Geschäftsführer der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). "Es gibt noch keine pandemische Lage. Damit es aber nicht so weit kommt, haben wir harte Maßnahmen ergriffen", so Lauterbach weiter.

So wurden alle internationalen Turniere in Deutschland bis zum 28. März abgesagt. Neun weitere Länder reagierten ähnlich. Der Ausbruch sei "wahrscheinlich der schlimmste in Europa seit vielen Jahrzehnten", beschreibt die Generalsekretärin des Weltverbands FEI, Sabrina Ibanez, die Situation. Alle verstorbenen Vierbeiner hatten an einer internationalen Turnierserie im spanischen Valencia teilgenommen. Dort war das Virus ausgebrochen. Jetzt herrscht große Angst, dass sich das Virus weltweit ausbreiten könnte. Auch in Doha, wo am Wochenende das Auftaktturnier der Millionenserie Global Champions Tour startet, ist das Virus schon aufgetaucht. Vier Pferde, darunter zwei von dem deutschen Springreiter Sven Schlüsselburg, waren in Katar positiv auf das Virus getestet worden. Mittlerweile sind beide Pferde allerdings wieder negativ.