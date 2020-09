Das Phänomen der "Pferderipper" ist zum Glück ein eher seltenes. Wer wehrlose Pferde quält und verletzt, möchte Macht ausüben, erklärt Borwin Bandelow, Psychiater und Psychologe an der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen. "Dass diejenigen auch Menschen ermorden, will ich nicht behaupten. Man muss aber davon ausgehen, dass der Täter gestört ist." Die Verletzungen an den Genitalien der Stuten könnten Ausdruck einer schweren Persönlichkeitsstörung und eines Hasses auf Frauen sein, spekuliert der Fachmann. Möglicherweise stünden die Pferde stellvertretend für sie. Und: Ein solcher Täter kann nach Ansicht Bandelows nicht einfach aufhören, weil ihn die Taten stimulieren.

Die Jahreszeit spielt den Pferderippern derzeit in die Karten: Noch ist es warm genug, dass die Tiere nachts auf der Weide stehen können. Allerdings wird es schon so früh dunkel, dass sich die Täter ungesehen an die Pferde heranschleichen können.



Die Tierschutzorganisation PETA rät Pferdehaltern zu besonderer Aufmerksamkeit. Wenn möglich sollten die Tiere nachts nicht auf der Koppel stehen, sondern in einer sicheren, bestenfalls mit Videokameras ausgestatteten Stallung untergebracht werden. Die Zugänge sollten gesichert und abgesperrt sein. Ist das nicht möglich, können Bewegungsmelder und spezielle Scheinwerfer helfen, ungebetene Besucher abzuhalten.



Kontrollgänge sollten - nach Möglichkeit zu unregelmäßigen Zeiten - und aus Sicherheitsgründen mindestens zu zweit durchgeführt werden. Ein Mobiltelefon sollte dabei am Mann sein. Verdächtig erscheinende Personen in der Umgebung sollten umgehend der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden, ebenso wie Personen, die bereits in der Vergangenheit durch ihr Verhalten aufgefallen sind.