Nicht der jubelnde Sieger bleibt bei diesem Pferderennen in Erinnerung, sondern die Pferde, die ihr Leben dafür lassen mussten. Bereits am Donnerstag (13.04.2023) starb ein Tier, am Samstag (15.04.2023) zwei weitere.

Gleich mehrere Tierschutzorganisationen machten sich deshalb am Wochenende für das Wohl der Pferde stark. Ein Sprecher von Animal Aid sagt der britischen Nachrichtenagentur PA:

Solche Rennen müssen verboten werden, um zu verhindern, dass sich die brutalen Gräueltaten, die wir diese Woche in Aintree gesehen haben, wiederholen. Tierschutzorganisation Animal Aid

Seit dem Jahr 2000 seien in Aintree 62 Pferde ums Leben gekommen, wie die Organisation League Against Cruel Sports erklärt.

In Deutschland wurden nach einer PETA-Erhebung von 2015 bis zum Sommer 2019 allein bei Galopprennen mindestens 50 Pferde noch auf den Rennbahnen getötet. Auch in Deutschland sterben Pferde bei Rennen. Bildrechte: IMAGO / Galoppfoto

Warum sind Pferderennen für die Tiere so gefährlich?

Es geht um extreme Geschwindigkeiten und um körperliche Höchstleistungen, die Mensch und vor allem Tier an ihre Grenzen bringen. Kein Wunder, dass es immer wieder zu schweren Stürzen kommt - nicht selten mit Todesfolge für die Pferde.

Aber woran liegt das? Laut Tierschutzorganisationen seien die Peitschen und die Anzahl der Teilnehmer das Problem. Dass viele Pferde an den Start gingen, führe zu Stürzen. Der Einsatz von Peitschen erhöhe ebenfalls das Risiko von Verletzungen, sagt Emma Slawinski von der Tierschutzorganisation RSPCA dem Sender BBC Radio 4. Tierschützer hatten versucht, die Rennstrecke zu stürmen. Bildrechte: dpa

Dazu kommt laut PETA der psychische Stress der Tiere, der zu Lungenblutungen und Magengeschwüren führen kann. Viele Pferde haben nach dem Rennen oft blutige Nüstern, so PETA. Das sei nicht nur Nasenbluten, sondern Blutungen aus der Lunge.

Sind die Aktivisten Schuld am Tod der Tiere?

Wenn es nach den Pferdesportfreunden geht, ja. Sie behaupten, dass die Proteste die Pferde aufgeregt hätten. Die Aktivisten seien "ignorant" und nicht am Tierwohl interessiert, sondern nur an ihrer eigenen Bekanntheit, sagt Sandy Thomson dem Sender BBC Radio 4. Er war der Trainer eines der verstorbenen Rennpferde.

Was wird bisher für die Sicherheit der Pferde getan?

Man sei stetig dabei, die Bedingungen zu verbessern und arbeite jeden Fall auf, um daraus zu lernen, verteidigte sich die Aufsichtsbehörde British Horseracing Authority (BHA) gegen die schweren Vorwürfe der Aktivisten. Durch Investitionen in Sicherheit, Wohlergehen und Gesundheit sei die Zahl der Pferde, die auf Rennbahnen gestorben sind, in den letzten 20 Jahren um ein Drittel zurückgegangen. Diese Maßnahmen wurden ergriffen:

Mit Hilfe neuer Zäune starten und landen die Pferde auf derselben Höhe

"Null-Toleranz"-Politik für die Verwendung von anabolen Steroiden

Einführung von Nebel-Lüftern, um die Pferde nach dem Rennen kühl zu halten

Start des Rennens wurde von den Tribünen weg verlegt, um eine ruhigere Umgebung zu gewährleisten

Seit 2014 gibt es gepolsterte "One Fit"-Hürden, die Sturz- und Verletzungsraten reduzieren sollen

Für die Pferde besser sichtbare Hindernisse

Eine königliche Erfindung

Kritik hin oder her - Pferderennen sind nach Fußball der beliebteste Zuschauersport in Großbritannien. Und dass es sich bei den britischen Royals schickt, zum Pferderennen zu gehen, ist kein Geheimnis. Schließlich wurde der Rennsport von König Charles II. von England begründet. Er war Pferdeliebhaber und passionierter Reiter. Im Jahr 1671 siegte Charles II. sogar mit seinem eigenen Pferd in New Market. Damals war es nämlich üblich, dass zwei adlige Herren gegeneinander antraten. Die Queen war häufig Gast beim Pferderennen in Ascot. Bildrechte: dpa

Englands tierische Traditionen in der Kritik