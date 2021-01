Forscher des Imperial College in London beschreiben die Symptome des PIMS-Syndroms wie folgt: Hauptsymptome seien lange andauerndes Fieber, Bauchschmerzen und Durchfall. 52 Prozent der Kinder litten außerdem an Hautausschlägen im Intimbereich und an den Handinnenflächen, 45 Prozent an einer Bindehautentzündung, 14 Prozent der kleinen Patienten sogar an Herzproblemen.