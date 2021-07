Das Verbot von Einweg-Kunststoffprodukten wie Trinkhalmen oder Ohrstäbchen ist am Samstag (03.07.) in der ganzen EU in Kraft getreten. Ein kleiner Schritt in Richtung nachhaltige Konsumgesellschaft, loben Verbraucherschützer - doch die meisten Anbieter weichen auf Materialien aus, die ebenfalls die Umwelt belasten. Wie geht es nun weiter? Bundesumweltministerin Svenja Schulze hält Mehrweg für den Königsweg.