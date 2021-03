BRISANT PROMINENT - der Interview-Podcast mit Susanne Klehn

Ich liebe es, dass man bei Podcasts komplett in die Geschichten und Interviews eintauchen kann. Nichts lenkt visuell ab, man versinkt in die Stimmen und in das, was diese Stimmen zu sagen haben. Schon als Kind habe ich super gerne Hörspiele gehört. Ein Podcast ist für mich das Hörspiel für Erwachsene: gute Gespräche, die mich noch weit nach dem Hören beschäftigen und inspirieren.

Susanne Klehn BRISANT