Die neue BRISANT Moderatorin Marwa Eldessouky

Ab Dezember 2022 ist sie das neue BRISANT-Gesicht an der Seite von Kamilla Senjo: Marwa Eldessouky aus Berlin. Wo kommt sie her, was treibt sie an? Das wollte Promi-Expertin Susanne Klehn im Podcast ganz genau wissen.

Nach 14 Jahren hat Mareile Höppner das BRISANT-Team verlassen. In ihre Fußstapfen tritt: Marwa Eldessouky. Künftig moderiert die 39-jährige Berlinerin das ARD-Infotainment-Magazin im Wechsel mit Kamilla Senjo.



Grund genug für BRISANT Promi-Expertin Susanne Klehn, der neuen Kollegin in einer neuen Podcast-Folge auf den Zahn zu fühlen. Für Marwa Eldessouky eine ungewohnte Situation. Denn normalerweise ist sie es, die vor der Kamera oder hinter dem Mikro die Fragen stellt.

Kindheitstraum Radiomoderatorin

Mit Fernsehen hatte Marwa Eldessouky ursprünglich nur wenig am Hut. Bereits als Kind wollte sie zum Radio. Sich zum gesprochenen Wort die passenden Bilder auszumalen - das hat Marwa von klein auf fasziniert.



Dennoch ließ der Schritt erst hinter und dann auch vor die Kamera nicht lange auf sich warten. Ihre Geschichten verlangten nach Bildern. Außerdem ist Marwa neugierig - und diese Neugier hat sie zu ihrem Beruf gemacht.

Herzlich willkommen: Wie wird die Zukunft bei BRISANT?

Wie ihr es bei BRISANT ergehen wird? Diese Frage kann Marwa Eldessouky wahrscheinlich selbst am besten beantworten - und das nicht erst in einem halben Jahr. In ihrer Freizeit beschäftigt sich die BRISANT-Moderatorin nämlich mit Handlesen: Ein Blick in die Zukunft, der nicht selten auch die Gegenwart beeinflusst.



Letztere ist bereits vielversprechend: Von ihren neuen BRISANT-Kolleginnen und -Kollegen ist Marwa bereits aufs Herzlichste aufgenommen worden.

