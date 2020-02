Das Gelände der MHH gleicht einem Hochsicherheitsbereich: Zahlreiche Beamte mit Maschinenpistolen bewachten die Eingänge und kontrollierten Besucher. In der Zufahrt zu der Universitätsklinik standen Polizeiwagen. Zu den Gründen gibt es bislang nur Spekulationen. Nach Angaben der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" soll der Großeinsatz mit einem Patienten, der ein hochrangiges Mitglied eines Clans aus Montenegro sein soll, zusammenhängen. Demnach würden die Behörden möglicherweise einen Anschlag befürchten und hätten die Sicherheitsvorkehrung deshalb erhöht.

Ein MHH-Sprecher wollte sich zu den Vorgängen nicht äußern und verwies an die Polizei Hannover. Doch auch die Beamten halten sich bislang bedeckt. "An der Medizinischen Hochschule Hannover werden aktuell Schutzmaßnahmen durchgeführt", so ein Sprecher. "Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten werden dazu seitens der Polizei keine weiteren Angaben gemacht." Auch wie lange die Sicherheitsvorkehrung andauern würden, teilte der Sprecher nicht mit.