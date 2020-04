Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen-Buer ist am Mittwochmorgen ein 28-jähriger Beamter erschossen worden. Er hatte die Polizei bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls in einem Drogenermittlungsverfahren unterstützt, da bereits vermutet worden war, dass der mutmaßliche Täter eine Waffe besitzen könnte.

Mutmaßlicher Täter gibt Schüsse durch Haustür ab

Als die SEK-Kräfte versuchten, in das Haus vorzudringen, soll der 29-jährige Beschuldigte durch das Türblatt seiner Haustür mindestens zwei Schüsse abgegeben haben, wie ein Polizeisprecher in Gelsenkirchen mitteilte. Einer davon traf den Beamten vermutlich durch die Armöffnung seiner Schutzweste direkt in den Brustkorb.

Ermittler der Polizei am Tatort in Gelsenkirchen-Buer Bildrechte: dpa

Polizist im Krankenhaus den Verletzungen erlegen

Der schwer verletzte Beamte wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Der Tatverdächtige ließ sich nach dem Schusswechsel widerstandlos festnehmen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat die Polizei in Krefeld übernommen.

Sieben Tötungsdelikte an Polizisten in den letzten zehn Jahren