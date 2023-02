Wirft man einen Brief in den Briefkasten, rechnet man damit, dass er in zwei Tagen ankommt. Doch das ist in letzter Zeit immer seltener der Fall. Die Deutsche Post ist überlastet. Obwohl immer weniger Briefe geschrieben werden, können sie oft nicht rechtzeitig zugestellt werden.

Um das Problem der zu langsamen Zustellung in den Griff zu bekommen, denken sowohl die Post als auch die Bundesregierung über eine Zwei-Klassen-Zustellung nach: Zahlen die Verbraucher etwas mehr Porto, landet ihr Brief schneller im Briefkasten des Empfängers. Die Zustellung soll dadurch "besser und verlässlicher" werden, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Franziska Brantner der "Süddeutschen Zeitung".

Manche Briefe seien dringend und müssten am nächsten Tag zugestellt werden, so Brantner. Andere könnten hingegen warten.

Gibt es das System in Zukunft auch in Deutschland? Bisher fehlt die gesetzliche Grundlage. Laut dem aktuellen Postgesetz müssen 80 Prozent der Briefe, die an einem Tag abgeschickt werden, am nächsten Tag zugestellt sein. Die Bundesregierung denkt nun darüber nach, das Gesetz von 1998 zu erneuern, um eine Zustellung der Briefe in zwei Klassen zu ermöglichen.