Porto-Erhöhung Briefe und Postkarten im kommenden Jahr teurer

Alte Briefmarken werden natürlich trotz Portoerhöhung nicht ungültig. Man muss Brief oder Postkarte jedoch zusätzlich frankieren. Das ist sowohl digital als auch mit 5- oder 10-Cent-Briefmarken möglich.



In den ersten Januartagen soll das aber nicht allzu streng kontrolliert werden. Unterfrankierten Briefe oder Karten sollen zunächst noch nicht zurückgeschickt werden. Das habe man auch bei den vorigen Portoerhöhungen getan, so ein Post-Sprecher.