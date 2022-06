Dem offiziellen Impfdashboard zufolge sind in Deutschland mindestens 63,3 Millionen Personen (76, % der Gesamtbevölkerung) grundimmunisiert, also zweimal geimpft. 51,2 Millionen Menschen (61,6 %) haben zusätzlich den ersten oder zweiten Booster erhalten. (Stand: 28. Juni 2022). Trotzdem stellt sich bei einigen immer noch - oder wieder - die Frage, was weniger Risiko birgt: die Impfung oder eine Corona-Erkrankung?

Doch auch bei Menschen, die bisher um eine Ansteckung herumgekommen sind, treten Long-Covid-ähnliche Beschwerden auf. Denn die typischen Symptome wie Müdigkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen treten in einigen Fällen erst in Folge einer Corona-Impfung auf. Bei Patienten, die sich nach der Spritze krank oder geschwächt fühlen, sprechen Experten mittlerweile vom sogenannten Post-Vac-Syndrom.

Die Faktenlage zum Thema ist dünn bis gar nicht vorhanden. Der Blick in die internationalen Studien zeigt ein mehr als spärliches Bild. Betroffene fühlen sich nicht selten alleingelassen. Deutschlandweit gibt es bisher nur zwei Anlaufstellen für Patienten mit Verdacht auf das Post-Vac-Syndrom: eine Spezialambulanz am Universitätsklinikum Marburg sowie die neurologische Post-COVID-19-Sprechstunde an der Charité in Berlin.