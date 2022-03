Steigende Preise Tanken, Essen, Heizung - Was jetzt wie teuer wird und warum

Vor allem an den Tankstellen ist das bereits jetzt deutlich zu spüren. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Spritpreise auf Rekordhöhen getrieben. Für den Liter Diesel mussten Verbraucher am Sonntag (06.03.) mehr bezahlen als für Super E10, wie der ADAC am Montag mitteilte. Bundesweit kostete ein Liter Super E10 im Durchschnitt 1,965 Euro. Diesel war sogar noch zwei Cent teurer als Super und stieg auf 1,984 Euro. Entspannung ist nicht in Sicht: Ein möglicher Importstopp für Öl aus Russland hat die Ölpreise zum Wochenauftakt auf den höchsten Stand seit 2008 getrieben. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums stammen aktuell noch rund 40 Prozent der Rohöl-Importe Deutschlands aus Russland.