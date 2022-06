Der ewig unterschätzte Prinz: Erst dieses Jahr ergab eine Ipsos-Studie, dass sich 42 Prozent der Briten wünschen, dass William der nächste König wird und somit seinen Vater in der Thronfolge überspringen sollte. Unfair oder berechtigt?

Anlässlich Williams runden Geburtstages wollen wir die beiden Thronfolger genauer unter die Lupe nehmen und wagen den Vergleich: Wer saß mit 40 fester im Sattel? William oder Charles? Wer hatte in jungen Jahren die Nase vorn. Und überhaupt: Ähneln sich die beiden Thronfolger oder sind sie grundverschieden?

Das Warten auf die Krone

70 Jahre Thronfolger: Diesen Rekord macht Prinz Charles niemand so schnell streitig. Vier Jahre war er gerade alt, als seine Mutter den englischen Thron bestieg. Charles musste so noch zeitiger als William zahlreiche Pflichten übernehmen und wird sich kaum mehr erinnern können, wie sich ein Leben ohne die Last der Krone anfühlt.

Doch auch Prinz William stand von Tag eins seines Lebens im Rampenlicht. Mutter Diana bemühte sich jedoch um eine normale, liebevolle Jugend. Charles hingegen hatte keine vergleichbar herzliche Kindheit.

Vier Generationen englische Krone: Die Queen umringt von Charles, William und George im Sommer 2015 im Buckingham Palast. Bildrechte: dpa

Liebende Diana gegen strengen Philip

Diana bleibt für ewig als liebende Über-Mutter in Erinnerung. Charles' Verhältnis zu seinen Söhnen galt hingegen lange Zeit als distanziert. Das liegt vielleicht auch an seiner eigenen Beziehung zu Vater Philip.

In dem Bestseller "Charles – ein außergewöhnliches Leben" beschreibt Autorin Sally Bedell Smith Charles' Kindheit sogar als "Martyrium". Freunde von Charles berichteten, dass Philip seinen Sohn in Erziehungssachen "auf raue Art herabsetzte" und sogar "schikanierte". Der Prinzgemahl hatte Sorge, sein Sohn könnte schwach werden, weswegen er ihn abhärten wollte. Das Verhältnis zur Queen war freundlich ausgedrückt "distanziert".

Das Erbe seiner schweren Kindheit beeinflusste vielleicht auch Charles' eigenes Vater-Sein: Denn auch die Beziehung zu seinen Söhnen barg Konfliktpotenzial.

Bruderzwist

Familie kann man sich eben nicht aussuchen, was zum nächsten Punkt führt: Das Verhältnis zwischen Prinz Charles und seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Anne galt schon immer als innig.

Gutes Team: Anne und Charles standen sich schon immer nah - hier beim 70. Thronjubiläum der Queen. Bildrechte: dpa

Ganz im Gegensatz zu Bruder Andrew. Nicht erst seit dessen Verwicklungen in den Sex-Skandal um Jeffrey Epstein. Von klein auf sollen sich die beiden nicht verstanden haben. Anders aber das Verhältnis zu seiner Ex-Schwägerin Fergie: Die schien Charles schon immer gut leiden zu können. Wie in der Doku "Diana: In Her Own Words" zu hören, soll Charles seine eigene Frau Diana einst gefragt haben, warum sie nicht so sein könnte wie Sarah Ferguson. Fraglich, ob William ähnlich gut über seine Schwägerin Meghan denkt.

Denn auch zwischen William und Harry soll schon lange nicht mehr alles eitel Sonnenschein sein, obwohl die beiden viele Jahre als besonders dicke galten.

Beide Thronfolger haben also so ihre Probleme mit der lieben Verwandschaft, bzw. mit ihren jüngeren Brüdern.

Master gegen Pilotenausbildung

Wenige Parallelen zwischen Vater und Sohn gibt es im Punkt Karriere: Charles nennt nicht nur einen Bachelor- sondern auch einen Masterabschluss sein Eigen. Der Royal absolvierte nach seinem Studium in Cambridge von 1971 bis 1976 eine Militärausbildung. Insbesondere diente er dabei (wie sein Vater) in der Royal Navy und lernte sowohl Hubschrauber als auch Propeller- und Düsenflugzeuge zu fliegen.

Charles wie auch William absolvierten eine strenge militärische Ausbildung. Bildrechte: dpa

Ähnlich wie sein Nachwuchs William: Nach dessen vierjährigem Studium in Schottland wurde er als Offiziersanwärter in die Militärakademie Sandhurst aufgenommen. Von Januar bis April 2008 absolvierte er danach eine viermonatige Pilotenausbildung bei der Royal Air Force. Beide Thronfolger fühlen sich also ziemlich sicher über den Wolken.

Polo gegen Fußball

Bei anderen Hobbys gehen die Vorlieben der beiden jedoch auseinander: Als Schüler und Student verbrachte Charles seine Zeit am liebsten auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Theater war sein größtes Hobby. Außerdem zeigte sich Charles schon immer an den Themen Architektur und Umwelt interessiert. Zudem spielt er leidenschaftlich gern Polo.

Polo: Wenigstens da waren sich Charles und Philip einig. Bildrechte: dpa

Sohn William hält es da lieber mit Fußball und besucht mit seinen Kindern gern Sportereignisse wie die Fußball-EM 2021.

Royaler Hallodri?

Dass Charles im Gegensatz zu der zur Hochzeit noch jungfräulichen Diana schon einige Liebes-Erfahrungen gesammelt hatte, ist weitaus bekannt. Die "Daily Star" hat sich sogar an einer Auflistung von Charles Verflossenen versucht. Und die ist durchaus lang. Neben zahlreichen kurzen Affären (darunter angeblich auch Dianas ältere Schwester Sarah) zeigte sich Charles mit drei Damen für längere Zeit – alle Ladys stammen aus dem Adel.

Auch Williams Liebes-Historie vor Kate kann sich sehen lassen, doch datete der junge Royal weniger Blaublüter als sein Vater.

Familienidylle gegen Affären

Auch in Sachen Familienplanung gehen die Leben der beiden Thronfolger (zum Glück) weit auseinander. 2002 kam Prinz William mit seiner Kate zusammen. Doch der Prinz schien aus den Fehlern seines Vaters gelernt zu haben und lebte nach dem Motto: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Nach ganzen neun Jahren folgte für "Waity Katie" erst der ersehnte Hochzeitsantrag.

Bei Charles ging alles etwas flotter: Ganze 13 Mal sollen sich Diana und Charles gedatet haben, bevor er die Frage der Fragen stellte. Das verriet Diana selbst, zu hören in der Doku "Diana: In Her Own Words". Zur Hochzeit im Jahr 1981 war Charles 33 Jahre alt. William war mit fast 30 nur unwesentlich jünger.

Wie Charles' Ehe verlief: Geschichte. Bereits 1986 soll sich Charles wieder Camilla zugewandt haben. 1996 folgte die Scheidung von Diana.

Zumindest optisch fast ein Spiegelbild. Dennoch könnten die Ehen der beiden Thronfolger nicht unterschiedlicher sein. Bildrechte: dpa

Nachwuchs

Geradliniger sieht es dafür beim Thema Nachwuchsplanung aus: Bereits 1982, also nur ein Jahr nach der Hochzeit, kam Thronfolger William auf die Welt. 1984 folgte Bruder Harry. Da war Charles 36.