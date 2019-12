Auch Nager, Reptilien oder Vögel werden von Menschen in größten Mengen unter schlimmsten Bedingungen gehalten - meist ohne tierärztliche Versorgung, unterernährt und sich unkontrolliert vermehrend. Oft sterben die vernachlässigten Tiere.

Dr. Moira Gerlach von der Akademie für Tierschutz hat das bisher kaum erforschte Problem untersucht: "In Deutschland ist Animal Hoarding nicht als Krankheit anerkannt, es ist aber häufig so, dass Animal Hoarder länger zu Grunde liegende psychische Probleme oder zusätzlich noch psychische Erkrankungen wie z.B. Depressionen oder Zwangsstörungen haben. Das Problem ist auch, dass die Leute wirklich nicht erkennen, was sie den Tieren zumuten. Sehr häufig wird das Problem auch geleugnet."