Der 34-Jährige wurde tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden, wie sein Agent unter Berufung auf die Aussagen der Mutter des Sängers erklärt: "Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot."

Leblos in der Badewanne?

Wie die US-Nachrichtenwebsite TMZ wissen will, wurde Aaron Carter leblos in der Badewanne entdeckt. Auch die Polizei bestätigt auf Nachfrage einen Einsatz in dem Haus - gab aber keine weiteren Details bekannt. Wie das Management des Sängers erklärt, sei sein Tod ein Schock und man bitte daher um Rücksicht auf die Familie:

Wir sind sehr traurig und schockiert, heute den Tod von Aaron Carter zu bestätigen. Im Moment wird seine Todesursache untersucht.

Prominente Weggefährten trauern um Aaron Carter

In den sozialen Netzwerken trauern Fans und prominente Wegbegleiter um den einstigen Kinderstar. Darunter Schauspielerin Hilary Duff, die mit Carter als Teenager liiert war:

"Es tut mir unendlich leid, dass das Leben so hart für dich war und dass du vor der ganzen Welt kämpfen musstest. Du hattest einen Charme, der absolut übersprudelnd war... Junge, mein jugendliches Ich hat dich sehr geliebt. Ich sende deiner Familie in dieser Zeit viel Liebe. Ruhe in Frieden." Hilary Duff und Aaron Carter waren als Teenager ein Paar. Bildrechte: IMAGO / Allstar