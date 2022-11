Trauer um einstigen Kinderstar Tot in der Badewanne: Aaron Carter ist im Alter von 34 Jahren gestorben

Hauptinhalt

Der einstige Kinderstar Aaron Carter wurde tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Unbestätigten Medienberichten zufolge ist der Sänger und Rapper leblos in der Badewanne entdeckt wurden.