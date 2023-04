Gut fünf Monate nach dem Tod von US-Sänger Aaron Carter steht nun die Todesursache fest. Nach Angaben der Gerichtsmedizin in Los Angeles ist der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken.

Gerichtsmedizin spricht von einem Unfall

Dem Autopsiebericht zufolge wurde bei Carter eine Chemikalie nachgewiesen, die mit Druckluft aus Dosen inhaliert werden kann, sowie Xanax, ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Angstzustände. Die Behörde stufte den Tod als Unfall ein.

Carter war am 6. November 2022 in seinem Haus im kalifornischen Lancaster leblos in der Badewanne entdeckt worden. Noch dort sei er von herbeigerufenen Sanitätern für tot erklärt worden, heißt es von der Gerichtsmedizin.

Aaron Carter soll nach dem Konsum von Drogen in der Badewanne ertrunken sein. (Archiv) Bildrechte: dpa

Vom Teeniestar zum Drogenopfer

Aaron Carter wurde als Kinderstar in den 90er Jahren mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron’s Party" berühmt. Sein erstes Album veröffentlichte er 1997 – im Alter von neun Jahren.

Konzerte und regelmäßige Auftritte bei Nickelodeon und Disney folgten für den Sänger. Zudem ist er der jüngere Bruder von Nick Carter, der seinen Welterfolg ebenfalls in den 90er Jahren mit den "Backstreet Boys" feierte. Als Kinderstar wurde Aaron Carter berühmt. An diesen Erfolg konnte er bis zu seinem Tod nicht wieder anknüpfen. Bildrechte: dpa

An den Erfolg seiner Kindheit konnte Aaron trotz zahlreicher Versuche eines Comebacks jedoch nicht anknüpfen. Zuletzt machte er vor allem durch seine psychischen Probleme und seine Drogen- und Medikamentensucht auf sich aufmerksam.

In der US-Talkshow "The Doctors" erklärte er 2019 seine offizielle Diagnose: "Ich leide an einer multiplen Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst". Außerdem sei er manisch-depressiv gewesen.

Früher Ruhm und hoher Druck

Von vielen wurden die Probleme Carters als Folge seines frühen Ruhms gesehen. Experten weisen immer wieder auf den hohen Druck hin, denen Kinder und Jugendliche vor allem in der US-Unterhaltungsindustrie ausgesetzt sind.

Wie das Management zum Tod des Rappers im vergangenen Jahr erklärte, habe Aaron gewusst, "dass er manchmal nicht die besten Entscheidungen traf und unter den Folgen litt".

Öffentlicher Streit mit der Familie

Zu den psychischen Problemen kamen in den vergangenen Jahren immer wieder familiäre Streitigkeiten hinzu. Die beiden Brüder Nick und Aaron zofften sich öffentlich - und machten sich schlimme Vorwürfe. Aaron Carter war der jüngere Bruder von "Backstreet Boy"-Nick Carter. Bildrechte: imago images / MediaPunch

Im Jahr 2019 behauptete Nick, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen. Auch mit seiner Zwillingsschwester Angel hatte sich Aaron zerstritten. Beide beantragten schließlich ein gegenseitiges Kontaktverbot.

Vaterschaft und Trennung

Vor knapp einem Jahr kam das erste Kind des Sängers zur Welt. Zur Geburt im November 2021 schrieb Aaron Carter damals auf seiner Instagramseite: "Prince ist kostbar, ich liebe dich, Sohn". Mit Melanie Martin hatte Aaron Carter einen gemeinsamen Sohn. Bildrechte: IMAGO / MediaPunch