Zwei Singles gibt es vorab zu hören: "I Still Have Faith in You" und "Don't Shut Me Down" mit dem unverkennbaren Abba-Sound. Am 5. November folgt das Album "Voyage" mit acht weiteren Musikstücken. 40 Jahre nach "The Visitors", ihrem bislang letzten Album. Getrennt hatten sich Abba übrigens nie - die Vier hatten offiziell nur eine "Auszeit" genommen.