Es ist das Jahr 2008. Matthias Steiner feiert in Peking den Olympiasieg im Gewichtheben, er ist der stärkste Mann der Welt und sportlich auf dem absoluten Höhepunkt. Privat sah das anders aus: Mit einem Foto seiner kurz zuvor verstorbenen Frau rührte er die ganze Welt bei der Siegerehrung zu Tränen. Steiners damaliges Gewicht: 149 Kilogramm. Heute wirkt der 37-Jährige privat wieder ausgeglichen und zufrieden und bringt zudem 45 kg weniger auf die Waage. Abnehmwillige fragen sich, wie er das geschafft hat.



Steiner hat zunächst zwei Dinge in seinem Leben verändert. Er hat weniger trainiert, was zehn Kilogramm weniger bedeutete, und er hat von den 5.000 bis 8.000 Kalorien, die es sonst am Tag waren, nur noch die Hälfte zu sich genommen. Das waren ebenfalls noch einmal zehn Kilogramm weniger auf der Waage. "Dann kommt man in ein Fahrwasser, wo man merkt, dass es weiter weggeht, aber nicht mehr so schnell", so Steiner gegenüber BRISANT.