Die Menschen warteten in Schlangen vor dem Gotteshaus: Tausende haben im irischen Limerick von der kürzlich gestorbenen, 46-jährigen Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan Abschied genommen. Der Sarg der Frontfrau war am Sonntag in einer Kirche in der Hafenstadt aufgebahrt. Die Mutter und die fünf Geschwister der Sängerin waren dabei, als der Sarg in die St. Josephskirche in der südwestirischen Stadt gebracht wurde. Am Dienstag wird die Sängerin in ihrem Geburtsort Ballybricken bei Limerick neben ihrem Vater beerdigt. Die Zeremonie soll im kleinen Kreis mit etwa 200 geladenen Gästen stattfinden.