Ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird sich Mary Roos allerdings nicht. Als Sängerin wird die 71-Jährige in der Tat nicht mehr zu erleben sein, wohl aber an der Seite von Komiker Wolfgang Trepper. Mit dem ist sie lange Zeit mit dem Kabarett-Programm "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" getourt. Ein Stück für die kleinere Bühne, in dem sich Mary selbst und die gesamte Schlagerbranche gehörig auf die Schippe nimmt. Ein großer Erfolg, der jetzt fortgesetz wird. Aber September sind die beiden wieder live unterwegs: mit "Mehr Nutten, mehr Koks - scheiß auf die Erdbeeren!". Wir sind dabei!