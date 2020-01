Auf der Bühne stemmt sie Stücke wie "Medea" oder die "Callas". Als Tatort-Polizistin Bibi Fellner ist sie meist etwas neben der Spur, kämpft gegen ihr Alkoholproblem, und verfügt über einen siebenten Sinn. Zusammen mit Harald Krassnitzer bildet Adele Neuhauser eines der erfolgreichsten TATORT-Teams. Und wenn die beiden gemeinsam in Wien auf Verbrecherjagd gehen, dann haben sie jede Menge Spaß. Das sieht auch Krassnitzer so:

Mit der Adele zu filmen ist einfach ein Riesenspaß. Ich kann mich nicht erinnern, bei Aufnahmen je so viel Bauchkrämpfe vor Lachen bekommen zu haben wie bei Adele.

Privat hatte Schauspielerin Adele Neuhauser lange Zeit nicht viel zu lachen. Geboren wurde Neuhauser in Athen, ab dem vierten Lebensjahr ist sie in Wien aufgewachsen. Adele ist neun Jahre alt als die Eltern sich trennen - und fühlt sich verantwortlich. Mit dem Halbbruder zieht die Mutter aus, mit dem Bruder bleibt Adele beim Vater zurück. Gleich mehrfach versucht sich das Kind das Leben zu nehmen - bis sie etwa zwanzig Jahre alt ist. Was ihr immer wieder das Leben rettet und Kraft gibt, ist das Spielen verschiedener Rollen. Denn dass sie Schauspielerin werden möchte, das weiß Adele Neuhauser seit ihrem sechsten Lebensjahr.