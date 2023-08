Ganz ohne Scham verrät Sängerin Adele bei einem Auftritt ihrer Las-Vegas-Reihe, dass sie an einem juckenden Hautausschlag leidet. Der soll durch Shapewear verursacht worden sein, die sie bei jedem Konzert unter ihrem Kleid trägt. "Ich schwitze sehr viel und das geht dann nirgendwo hin", verrät die Sängerin. "Also sitze ich im Grunde in meinem eigenen Schweiß."