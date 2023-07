Bebe Rexha kommt mit einem blauen Auge davon Während Pink und Lil Nas X glimpflich davongekommen sind, ging es für Sängerin Bebe Rexha nicht gut aus. Der Popstar wurde in New York City mit einem Handy beworfen und dabei am Auge verletzt. Der Werfer wurde später von der Polizei festgenommen und wegen Körperverletzung und schwerer Belästigung angeklagt. Laut Polizei behauptete der Mann, er fände es "lustig", Bebe Rexha das Telefon zuzuwerfen. Bildrechte: bebe rexha