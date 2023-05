Nach eigenen Angaben wollen Aerosmith "die beste Show ihres Lebens" abliefern. Einziger Wermutstropfen: Schlagzeuger Joey Kramer wird nicht dabei sein. Er habe "bedauerlicherweise die Entscheidung getroffen, die derzeit geplanten Tourdaten auszusetzen, um sich voll und ganz auf seine Familie und seine Gesundheit zu konzentrieren", heißt es in einem Statement der Band.



Die 1970 gegründete Band um den 75-jährigen Frontmann Steven Tyler hatte vor allem in den 80er- und 90er-Jahren mit Songs wie "I Don't Wanna Miss A Thing", "Crazy", "Livin' On The Edge", "Amazing" oder "Janie's Got A Gun" weltweit Erfolg.