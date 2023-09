Noor Alfallah ist nicht einfach nur die Frau an der Seite berühmter Männer - denn auch eine Affäre mit dem Rolling-Stone Mick Jagger wird ihr nachgesagt.



Noor Alfallah arbeitet als Filmproduzentin und studierte an der renommierten "UCLA School of Film and Television". Sie produzierte die unter Filmkennern beliebten Kurzfilme "Brosa Nostra" und "La Petite Mort". Im Film-Business ist sie also keine Unbekannte.



Noor wuchs in sehr privilegierten Verhältnissen in Beverly Hills auf. Auf Instagram teilt sie ihren exklusiven Lifestyle mit ihren 74.000 Followern (Stand: 07.09.23).



Ihre gemeinsamen Fotos mit Al Pacino hat sie dort übrigens noch nicht gelöscht...