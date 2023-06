Der 1934 in New York geborene Sohn russisch-deutsch-jüdischer Einwanderer wollte nach der Schule eigentlich Musiker werden - und feierte auch erste Erfolge. Dann die Kehrtwende: Er entschied sich für die Schauspielerei und bekam Rollen am Theater und in Filmen. Letztlich spielte er in mehr als 100 Filmen mit.



Unter anderem war er in "Das Herz ist ein einsamer Jäger", "Catch-22 - Der böse Trick", "Edward mit den Scherenhänden" und der Neuverfilmung von "Jakob der Lügner" aus dem Jahr 1999 zu sehen.



Für den Oscar war Arkin übrigens nicht nur einmal, sondern gleich viermal nominiert. Das erste Mal gleich für seine erste Leinwandrolle: die Agenten-Komödie "Die Russen kommen! Die Russen kommen!" aus dem Jahr 1966. Zuletzt für den Iran-Thriller "Argo" aus dem Jahr 2012 an der Seite von Ben Affleck.



Neben der Schauspielerei arbeitete Arkin auch als Regisseur, Drehbuchautor und Sänger. Mit seiner Band "The Tarriers" landete er 1956 mit dem Song "The Banana Boat Song" einen Hit. Das Lied wird heute vor allem mit Harry Belafonte in Verbindung gebracht.



BRISANT/dpa/AFP