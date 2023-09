Ich verstehe all diese Gerüchte nicht, dass sie woanders lebt, in der Schweiz sich dann mit uns verabredet. Diese Gerüchte verletzten mich.

Beim Charity-Golfturnier "Princess of Monaco Cup" zeigten sich der Fürst und die Fürstin nahezu innig. Bildrechte: dpa

Dass die ständigen Diskussionen um sein Eheglück nicht spurlos an Fürst Albert vorbeigehen, macht sein neues Statement gegenüber dem "Corriere della Sera" deutlich: Denn der monegassische Fürst lässt soviel Privates gucken, wie nie zuvor.

Charlène hatte vor vielen Monaten einige Schwierigkeiten, aber das ist Gott sei Dank vorbei und sie ist immer an meiner Seite. Sie unterstützt mich bei der Führung des Fürstentums. Wir sind nicht 24 Stunden aneinandergebunden, denn wir sind auch ein berufstätiges Paar und die Arbeit erlaubt es uns manchmal nur, uns am Ende eines langen Tages voller Termine zu sehen.

Umso schöner, dass das Paar einige seiner letzten Termine gemeinsam wahrnehmen konnte. Gemeinsam mit Ehefrau Charlène hieß Fürst Albert den neuen französischen Botschafter in Monaco willkommen, begleitete seine Gattin zum Charity-Golfturnier "Princess of Monaco Cup" und feierte mit ihr den hundertsten Jahrestag der Geburt seines Vaters, Prinz Rainier III.



Beim traditionellen monegassische Picknick "U Cavagnëtu" waren sogar die Zwillinge Jacques und Gabriella mit von der Partie. Nur einen Tag später war das Fürstenpaar - schon wieder gemeinsam - beim Rugby World Cup in Frankreich auf der Tribüne zu sehen.