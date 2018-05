Ab jetzt gibt es also wieder neue Musik von dem jungen Mann aus der Steiermark. Andreas Gabaliers Album besteht eher aus handfestem Rock als aus Volksmusik. Die erste Single-Auskopplung ist eine Erinnerung an seine wilde Jugend in den 1990er-Jahre. Wie schon für sein vergangenes Album "Mountain Man" ist der Österreicher mit Elvis-Tolle auf dem Kopf mit seinem Freund und Produzenten Matze Roska nach Nashville geflogen, um dort mit Musikern der amerikanischen Rock 'n' Roll- und Country-Metropole zusammenzuarbeiten. Auch in Berlin und London wurden Songs für "Vergiss mein nicht" aufgenommen und produziert. Als besonderes Highlight gibt es das Album, das am 1. Juni 2018 erscheint, mit vier verschiedenen Cover-Varianten.