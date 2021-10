Die Kamerafrau Halyna Hutchins und der Regisseur Joel Souza "wurden angeschossen und verwundet, als Alec Baldwin eine Schusswaffe abfeuerte, die bei den Dreharbeiten zu dem Film 'Rust' verwendet wurde", erklärte die Polizei am Donnerstagabend (US-amerikanischer Zeit).

"Die Waffe, die am Set verwendet wurde, hätte mit Platzpatronen geladen sein sollen", sagte ein Sprecher der Produktionsfirma. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte bzw. womit die Waffe genau geladen war, müssen die Untersuchungen nun zeigen.

Die 42-jährige Kamerafrau wurde nach dem Unglück mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen und dort für tot erklärt. Der 48 Jahre alte Joel Souza kam ebenfalls ins Krankenhaus, soll aber inzwischen entlassen worden sein. Das twitterte Schauspielerin Frances Fisher am Freitagvormittag (deutscher Zeit).

Der Unfallort in Sansta Fe ist abgesperrt. Bildrechte: dpa

Die Ermittlungen laufen. Strafrechtliche Vorwürfe wurden laut Polizei bislang aber nicht erhoben. Der Dreh wurde bis auf weiteres eingestellt. Die Dreharbeiten in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico sind auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Der 63 Jahre alte Baldwin tritt neben seiner Hauptrolle auch als Produzent des Films auf.

Wer war Halyna Hutchins?

Halyna Hutchins wurde 1979 in der Ukraine geboren und machte sich einen Namen als Journalistin in Osteuropa. Sie studierte an einer Filmhochschule in Los Angeles. Von der Zeitschrift "American Cinematographer" wurde sie 2019 als "Rising Star", als großes Nachwuchstalent, ausgezeichnet. 2020 drehte Hutchins den Independent-Superheldenfilm "Archenemy". Laut Schauspieler Joe Manganiello hinterlässt die 42-Jährige einen Sohn.

Viele Stars haben sich in den Sozialen Medien von der Filmschaffenden verabschiedet. Alle Posts bis auf einen wurden von ihrem Instagram-Account gelöscht.

Tod durch Requisiten-Waffen

Ähnliche Vorfälle gab es bereits in Hollywood. 1993 starb der Schauspieler Brandon Lee, Sohn des Kampfsportstars Bruce Lee, am Set des Films "The Crow" durch einen Bauchschuss. Eigentlich hätte eine Requisitenwaffe nur mit Platzpatronen geladen sein sollen, doch es befand sich ein Rest scharfe Munition im Lauf.

Bereits 1984 starb der Schauspieler Jon-Erik Hexum am Set der Fernsehserie "Cover up", als er sich mit einer mit Platzpatronen geladenen Pistole in den Kopf schoss.