Knapp vier Monate ist der tragische Tod von Kamerafrau Halyna Hutchins her. Deren Familie wirft Alec Baldwin und anderen Film-Mitwirkenden in einer Klage grob fahrlässiges Verhalten vor. Baldwin, der als Produzent für die Sicherheit am Set verantwortlich war, hatte in einer Stellprobe die 42-Jährige versehentlich erschossen.