Im Oktober 2021 erschoss Alec Baldwin versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins bei den Dreharbeiten zum Westernfilm "Rust". Jetzt werden die Produzenten des Films, zu denen auch Alec Baldwin gehört, von der Behörde für Arbeitsschutz in Santa Fe zur Verantwortung gezogen. Dort wurde nun die Höchststrafe von 137.000 Dollar aufgrund mangelnder Sicherheit am Set verhängt.

Es sollen Sicherheitsregeln zur Waffennutzung von den Produzenten missachtet worden sein. So hätte sich überhaupt keine scharfe Munition am Filmset befinden dürfen. Ebenso verstößt es gegen die Sicherheitsprotokolle, Waffen unbeobachtet zu lassen oder diese auf Personen oder Kameras zu richten. Für die Behörde in New Mexico steht deshalb fest: Der Tod von Kamerafrau Halyna Hutchins hätte verhindert werden können.