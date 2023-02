Nach Todesschuss "Rust"-Dreharbeiten mit Alec Baldwin werden trotz Anklage fortgesetzt

Nach dem tödlichen Unfall im Oktober 2021 am Set des Westernfilms "Rust" stehen die Dreharbeiten still. Doch noch in diesem Frühjahr soll die Produktion weitergehen - mit einer neuen Kamerafrau, dem Witwer von Halyna Hutchins als Produzent und Alec Baldwin als Hauptdarsteller.