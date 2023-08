Der Schauspieler hatte vor Gericht jegliche Verantwortung für Halyna Hutchins' Tod von sich gewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Alec Baldwin betonte, dass er nicht habe wissen können, dass sich scharfe Munition in dem Colt befand.

Alec Baldwin hatte die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins im Oktober 2021 bei Dreharbeiten für den Western "Rust" versehentlich mit einem Revolver erschossen. Der Colt war mit einer echten Kugel geladen worden – wie das geschehen konnte, ist bisher immer noch unklar.



Alec Baldwin und die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wurden daraufhin im Januar wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 18 Monate Gefängnis und 5.000 Dollar Geldstrafe gedroht. Nach Mitteilung der Sonderermittler muss sich Hannah Gutierrez-Reed weiter vor Gericht verantworten.



Im März fiel das erste Urteil im "Rust"-Prozess: Das zuständige Gericht in Santa Fe sah eine Teilschuld bei Regie-Assistent Dave Halls - und verurteilte ihn am 31. März zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Zudem muss der 63-Jährige 500 Dollar Strafe zahlen, 24 Stunden Sozialarbeit leisten und in anderen Verfahren zu dem Fall als Zeuge aussagen.