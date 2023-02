Alexander Bommes hatte in den vergangenen Monaten mehrere große TV-Einsätze abgesagt. Darunter die Moderation rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Dezember 2022 sowie die Handball-Weltmeisterschaft in Schweden und Polen im Januar.



"Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen", begründete er seine Entscheidung im Januar.