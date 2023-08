Schluss mit Gourmet-Essen und der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft: Star-Koch Alfons Schuhbeck tauscht jetzt seine Kochschürze gegen die Gefängniskluft. Er hat am 23.08.23 seine Haft in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech angetreten. Das bestätigt JVA-Leiterin Monika Groß.