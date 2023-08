Eigentlich wäre es der perfekte Job für Alfons Schuhbeck - die JVA Landsberg am Lech, in die er bald einziehen wird, ist aktuell auf der Suche nach einem Koch. Laut Stellenanzeige soll der neue Koch die Verpflegung der Gefangenen und Mitarbeiter übernehmen. Zu den Aufgaben gehört außerdem auch die Anleitung und Beaufsichtigung der dort beschäftigten Gefangenen.

In der Vergangenheit hatte Schuhbeck schon Prominente wie Queen Elizabeth II., Charlie Chaplin oder die Spieler des FC Bayern bekocht - seine Mitinsassen werden in diesen Genuss aber leider nicht kommen. Die Stelle darf nämlich nicht von einem Gefangenen besetzt werden, wie der stellvertretende Leiter der Justizvollzugsanstalt erklärte. Zudem sei die Bewerbungsfrist auch schon abgelaufen und es hätten sich bereits mehrere Interessenten für die Stelle gemeldet.

Im Oktober 2022 war der Koch wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München hatte am Freitag (18.08.) bekannt gegeben, dass die Ladung zum Haftantritt an seinen Anwalt übergeben wurde. Schuhbeck wird also in den kommenden Tagen seine Haft im Gefängnis antreten.