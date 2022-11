Der tiefe Fall des Alfons Schuhbeck? Vergangenen Mittwoch (05.10.22) startete der Prozess gegen den Starkoch im Landgericht München. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt ist die Rede von mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck zwischen 2009 und 2016 in seinen Restaurants "Orlando" und "Südtiroler Stuben" hinterzogen haben soll.

1.200 Rechnungsnummern sollen dabei allein in den "Südtiroler Stuben" verschwunden sein. "Das spricht jetzt nicht dafür, dass andauernd das Kabel geknickt war", so die vorsitzende Richterin Andrea Wagner.

Noch am ersten Verhandlungstag wollte Alfons Schuhbeck kein Wort zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft sagen, dass er in den Münchner Restaurants "Orlando" und "Südtiroler Stuben" Millionen an Rechnungen nicht verbucht haben soll. Jedoch brachte ihn der mitangeklagte früherer EDV-Chef in die Bredouille. Er gestand bereits umfassend, dass er Schuhbeck ein Programm erstellte, mit dem er die Umsätze in einem seiner Restaurants manipulieren konnte.