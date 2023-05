Hollywood Vampires Johnny Depp & Alice Cooper gemeinsam auf Deutschland-Tour

Superstar Johnny Depp leibhaftig gegenüber stehen? In Deutschland ist das eher selten möglich. Sein Gig auf dem Tollwood-Festival in München war binnen zwei Stunden ausverkauft. Besser stehen die Chancen jetzt: Mit den "Hollywood Vampires" wird Depp im Juni 2023 gleich fünf Konzerte in Deutschland spielen.